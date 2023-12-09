«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

На второй минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он точно пробил в нижний угол ворот Ивана Ломаева с линии штрафной. На восьмой минуте отличился форвард хозяев Александр Соболев. На 50-й минуте третий мяч красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс.