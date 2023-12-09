Мадридский «Реал» потерял очки, сыграв вничью с «Бетисом»

Сегодня, 9 декабря, проходил матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались севильский «Бетис» и мадридский «Реал». Игра шла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступал Сесар Сото Градо. Игра началась в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте Джуд Беллингем перехватил мяч на левом фланге, выполнил передачу на Браима Диаса и рванул открываться под ответный пас в штрафную, затем Джуд принял мяч и открыл счёт.

На 66-й минуте Виллиан Жозе нашёл Айтора Руибаля на правом полуфланге, который подработал мяч себе под удар и пробил из-за штрафной в дальний угол.