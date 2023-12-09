«МЮ» разгромлен «Борнмутом» — 0:3, следующий матч в АПЛ с «Ливерпулем»

Сегодня, 9 декабря, прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0.

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В самом начале встречи, на пятой минуте, Доминик Соланке открыл счёт в матче, выведя «Борнмут» вперёд. Во второй половине, на 68-й минуте, Филип Биллинг удвоил преимущество гостей. Вскоре, на 73-й минуте, Маркос Сенеси сделал счёт разгромным. Гол Сенеси так и остался последним в данной встрече, «Манчестер Юнайтед» был разгромлен со счётом 0:3.