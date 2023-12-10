«Факел» и «Динамо» сыграют оранжевыми мячами в 18-м туре РПЛ

Сегодня, 10 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Команды сыграют оранжевыми мячами. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

«Оранжевый — хит этого месяца. Сегодня играем специальными зимними мячами», — подписано фото, опубликованное в телеграм-канале «Динамо».

ФК «ДИНАМО» МОСКВА

Напомним, игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.