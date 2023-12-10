Гунько: убирать Абаскаля нет смысла, нужно оставлять его до конца сезона

«Что значит победа «Спартака» над «Крыльями» продлила пребывание Абаскаля в команде? У него действующий контракт, руководство стратегически смотрит на развитие клуба. Если их устраивает та игра, которая есть, то тренер останется. Если руководство увидит, что их движение не совпадает с Абаскалем, то расстанутся. На мой взгляд, игра показала, что команда может демонстрировать хороший футбол. Моё личное мнение — убирать Абаскаля нет смысла, нужно оставлять его до конца сезона», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».