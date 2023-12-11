«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в чемпионате Испании
«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в матче чемпионата Испании.
Напомним, в матче 16-го тура испанской Примеры «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2 и единолично возглавила турнирную таблицу, записав в свой актив 41 очко.
Ранее между «Барселоной» и «Жироной» было сыграно шесть матчей в чемпионате Испании, в которых четыре победы одержали сине-гранатовые и дважды была зафиксирована ничья.
«Барселона» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.
В следующем туре «Жирона» встретится с «Алавесом», а «Барселона» проведёт матч с «Валенсией». Игры пройдут 18 и 16 декабря соответственно.
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