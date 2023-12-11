"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Пресс-служба "Краснодара" опубликовала видео раздевалки команды после победы в домашнем матче 18-го тура РПЛ над московским ЦСКА (1:0). Ролик размещен на официальном YouTube-канале клуба.
В воскресенье, 10 декабря, "Краснодар" нанес поражение ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России и завершил 2023 год на верхней строчке в таблице РПЛ, обогнав "Зенит". Автором победного гола хозяев на 90-й минуте стал 21-летний полузащитник Никита Кривцов, который замкнул подачу с углового хавбека Эдуарда Сперцяна.
После 18 сыгранных встреч команда Владимира Ивича набрала 38 очков и опередила на 2 очка "Зенит". "Армейцы" опустились на 8-е место, пропустив вперед казанский "Рубин" и отставая от замыкающего тройку лидеров московского "Динамо" на 4 очка. В первом туре Премьер-Лиги после зимней паузы, который запланирован на начало марта 2024 года, "Краснодар" на своем поле примет казанский "Рубин".