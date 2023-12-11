Пресс-служба "Краснодара" опубликовала видео раздевалки команды после победы в домашнем матче 18-го тура РПЛ над московским ЦСКА (1:0). Ролик размещен на официальном YouTube-канале клуба.

В воскресенье, 10 декабря, "Краснодар" нанес поражение ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России и завершил 2023 год на верхней строчке в таблице РПЛ, обогнав "Зенит". Автором победного гола хозяев на 90-й минуте стал 21-летний полузащитник Никита Кривцов, который замкнул подачу с углового хавбека Эдуарда Сперцяна.