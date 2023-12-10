«Рубин» обыграл «Балтику» и поднялся на седьмое место в РПЛ, обойдя ЦСКА

Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Рубин» обыграл «Балтику» со счётом 1:0.

В начале первого тайма, на седьмой минуте, Мирлинд Даку открыл счёт в матче, выведя «Рубин» вперёд. В оставшееся время встречи «Балтика» пыталась сравнять счёт, но безрезультатно — матч так и закончился, 1:0, победа «Рубина».