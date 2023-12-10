«Краснодар» обратился к болельщикам после победы над ЦСКА

«Краснодар» поблагодарил болельщиков клуба после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «ЦСКА». Напомним, «Краснодар» обыграл «ЦСКА» со счётом 1:0 в концовке встречи и вышел на первое место в таблице РПЛ перед зимним перерывом.

© Чемпионат

«Мощный матч! Мощная команда! Мощная поддержка!



Вы — лучшие, «быки»! Это наша общая победа!», — написала пресс-служба «Краснодара».

Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ. Ранее «быкам» ещё не покорялось подобное достижение.