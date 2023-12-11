Что за выходные произошло в еврофутболе

«Байер» оступился в матче с конкурентом. И речь не о «Баварии».

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Европейский футбольный тур подходит к концу. Пускай некоторые матчи пройдут в понедельник, самая жара традиционно выпала на выходные. Рассказываем, что интересного случилось в воскресенье, 10 декабря.

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«Челси» влетел озверевшему аутсайдеру, «Тоттенхэм» растоптал «Ньюкасл»

В АПЛ сегодня было жарко. Начнём с «Эвертона». В ноябре команду Шона Дайча оштрафовали на 10 очков за нарушения последних лет. Казалось, борьба за выживание продлится до последнего тура, но вместо этого «Эвертон» озверел и выскочил из зоны вылета. В прошлом туре разгромили «Ньюкасл» (3:0), в этом расправились с «Челси» (2:0). Три победы подряд!

Причём забивали за «Эвертон» далеко не явные бомбардиры. В начале второго тайма отличился центральный полузащитник Абдулайе Дукуре, а на 90+2-й минуте «Челси» добил 20-летний Льюис Доббин. Для парня это первый гол в АПЛ.

«Ньюкасл» после упомянутого проигрыша «Эвертону» наверняка хотел исправиться. Ещё и встретиться предстояло с «Тоттенхэмом», который после нескольких туров на вершине таблицы посыпался и проиграл четыре матча из пяти. Но получился очередной разнос. Сон Хын Мин отдал два одинаковых ассиста (и ещё забил сам с пенальти), Ришарлисон разразился дублем (теперь у него три гола в этом сезоне АПЛ), а «Ньюкасл» ответил только одним мячом в концовке.

Но и это не всё. «Манчестер Сити» поехал в гости к новичку АПЛ — «Лутону». И чуть не повторил трюк «Ливерпуля», для которого аналогичный выезд закончился потерей очков. Команда Пепа Гвардиолы пропустила в конце первого тайма, но после перерыва взяла себя в руки и выдала камбэк. Бернарду Силва и Джек Грилиш за три минуты раскатали поверившего в себя аутсайдера. Правда, даже после этого результата «Сити» всего лишь четвёртый в таблице АПЛ.

А серьёзнее всех пострадал «Вест Хэм» (даже хуже «Ньюкасла»). В лондонском мини-дерби парни Дэвида Мойеса устроились на 0:5 с «Фулхэмом». В составе победителей, кстати, забил в том числе 35-летний Виллиан — бывшая звезда «Анжи» и «Челси».

«Жирона» хлопнула «Барсу» и снова первая. Другой матч не доиграли из-за трагедии

Остановите эту «Жирону»! Казалось, что всем геройствам есть предел, а тут ещё и выезд к «Барселоне». Не на «Камп Ноу», конечно, но всё же. Однако случилась очередная сенсация, если это вообще можно так назвать. Всё-таки начинаем привыкать!

«Жирона» и «Барса» быстро обменялись голами: Артём Довбик и Роберт Левандовски забили в течение семи минут. Перед перерывом Мигель Гутьеррес вывел гостей вперёд. Казалось, во втором тайме «Барса» должна рвать и метать, но получилось наоборот. На 80-й минуте Валери сделал счёт 1:3, Илкай Гюндоган на 90+2-й попытался начать камбэк, а спустя три минуты 37-летний Кристиан Стуани (шесть голов в 16 матчах) окончательно прибил топа. 2:4!

Для «Жироны» это первая в истории победа над «Барсой» в официальном матче. Теперь команда на первом месте в таблице — благодаря трём очкам удалось обойти «Реал».

А в другом матче случилась трагедия. «Гранада» принимала «Атлетик», и гости быстро повели в счёте (Иньяки Уильямс забил уже на шестой минуте). Но на 18-й минуте игру прервали, потому что зрителю на трибуне стало плохо. Быстро выяснилось, что у болельщика остановилось сердце. К сожалению, спасти его не удалось, а матч доигрывать так и не стали.

И всё же встреча «Гранады» и «Атлетика» будет завершена. В понедельник, 11 декабря, команды выйдут на поле и начнут игру с 17-й минуты.

Команда Кузяева драматично проиграла, «Лион» внезапно ожил

«Страсбург» и «Гавр» дружно обитают в середине таблицы Лиги 1. У гостей в основе вышел Далер Кузяев, но это не помогло. «Страсбург» открыл счёт на 21-й минуте и пропустил в начале второго тайма. А на 66-й минуте Кузяева заменили. «Гавр» шёл к приемлемой выездной ничьей, но всё же не выстоял. На 90+7-й минуте «Страсбург» вонзил второй и забрал важные три очка.

Сюрприз тура — победа «Лиона». Команда, которая ещё в нулевые кошмарила всю Францию и брала один титул за другим, сейчас занимает последнее место в таблице. Три поражения подряд — дополнительный контекст. Но тут в гости приехала «Тулуза» — и попала под каток. 3:0 с хет-триком Александра Ляказетта, который до этого забил столько же за 11 туров. «Лион» всё ещё на дне таблицы, но победа максимально важна. Вдруг это первый шаг к спасению?

Лукаку забил после гениального ассиста Дибалы. А потом удалился

Кажется, Ромелу Лукаку слишком буквально воспринял фразу «в жизни нужно попробовать всё». Матч с «Фиорентиной» он начал со своих непосредственных обязанностей — забил уже на пятой минуте. Отдельного респекта заслуживает Пауло Дибала, который здорово отыгрался с партнёром на фланге, а затем вырезал идеальную передачу в центр внешней стороной стопы. Лукаку оставалось только подставить голову, что он и сделал.

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А после перерыва началось какое-то безумие:

64-я минута: Никола Залевски получает вторую жёлтую и оставляет «Рому» в меньшинстве;

66-я минута: «Фиорентина» сравнивает счёт благодаря голу Лукаса Куарты;

87-я минута: Лукаку летит в дикий подкат против Кристиана Куаме, влетает шипами ему в ногу и рвёт гетру. Прямая красная карточка.

На этом и закончили. 1:1, «Рома» вдевятером и на четвёртом месте в таблице Серии А.

«Байер» оступился в матче с конкурентом. И речь не о «Баварии»

С матчем дня в Германии всё было понятно. «Байер» под руководством Хаби Алонсо крушит чемпионат и возглавляет таблицу, а «Штутгарт», в том числе благодаря голам превратившегося в топ-бомбардира Серу Гирасси (16 мячей, уступает только Гарри Кейну), тоже обитает в зоне Лиги чемпионов.