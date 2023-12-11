«Балтика» объявила об уходе гендиректора, с которым клуб вышел в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин покидает должность, на которой работал последние два года, по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики», не раскрывая причины решения функционера.

«Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за всё, что было сделано на благо «Балтики» и всего калининградского футбола. Ваш огромный вклад навсегда вписан в историю клуба. Спасибо за Премьер-Лигу!» — написала пресс-служба калининградцев.

Стоит напомнить, что Волженкин начал работу в «Балтике» в 2019 году на должности советника генерального директора. В 2021 году его назначили непосредственно гендиректором клуба. Под его руководством «Балтика» впервые за 25 лет вернулась в РПЛ, открыла свой фарм-клуб, выступающий во Второй лиге. Также футбольная школа «Балтики» получила статус академии РФС.