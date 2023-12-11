«Балтика» нашла нового генерального директора

Новым генеральным директором футбольного клуба «Балтика» назначен Равиль Измайлов, об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе калининградской команды.

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Кандидатура Измайлова была одобрена руководством Калининградской области и Госкорпорации Ростех, которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года. Равиль Измайлов сменил на этой должности Кирилла Волженкина, об уходе которого «Балтика» объявила накануне.