Капитан «Шеффилд Юнайтед» не стал надевать радужную повязку.

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«Шеффилд Юнайтед» уступил «Ливерпулю» в матче 15-го тура АПЛ (0:2). В отсутствие Джона Игана и Криса Башема капитаном «клинков» стал Анел Ахмедходжич.

Со 2 по 7 декабря в АПЛ проходила акция, в рамках которой все капитаны команд должны были играть в радужных повязках. Однако Ахмедходжич стал первым футболистом за 7 лет, отказавшимся от нее и надевшим обычную повязку.

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер заявил, что ему ничего не известно об этой ситуации.

«Я не знал. Это не решение клуба или личное решение. Я просто не знал, что он это сделал», – сказал Уайлдер.