«Бешикташ» исключил пятерых футболистов основной команды

«Пять игроков основной команды были исключены из состава. Генеральный координатор футбольных команд Самет Айбаба объявил, что ВенсВенсан Абубакар, Валентин Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана были исключены из состава из-за плохой игры и несовместимости в команде. Мы продолжаем работать над реструктуризацией нового состава», — говорится в заявлении на сайте клуба.