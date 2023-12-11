В «Пари НН» отреагировали на то, что мошенники обманули одного из игроков

— В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра.



Во первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в интернет. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.



Во вторых, хочу прекратить «хейт» в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.



В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя, — написал Мелик Гусейнов в Telegram канале.