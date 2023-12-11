В «Пари НН» отреагировали на то, что мошенники обманули одного из игроков

В «ПАРИ НН» отреагировали на то, что мошенники в интернете обманули одного из игроков
Генеральный директор «ПАРИ НН» Давид Мелик Гусейнов отреагировал на новость о том, что полузащитника команды Александра Трошечкина обманули на деньги при заказе кроссовок в интернете.
— В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра.
Во первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в интернет. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.
Во вторых, хочу прекратить «хейт» в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.
В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя, — написал Мелик Гусейнов в Telegram канале.
В текущем сезоне Трошечкин провел 21 матч во всех турнирах, отдал результативную передачу.
Команда Сергея Юрана с 24 очками идет девятой в таблице чемпионата России. Следующий тур РПЛ будет сыгран в марте 2024 года, нижегородцы примут дома воронежский «Факел».