Глава МВД Франции раскритиковал Карима Бензема

«Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама.



Я считаю его выдающимся футболистом, у меня нет никаких проблем лично с ним. Но когда господин Бензема ни слова не говорит об убийстве профессоров, не говорит ни слова, когда во Франции происходят исламистские теракты, я сожалею об этом, потому что на него подписаны миллионы людей. Он не просто футболист, на него подписаны миллионы людей», – сказал Дарманен в интервью Brut.