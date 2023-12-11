Игрок «Пари НН»: из-за мороза перед матчем с «Зенитом» тренировались один день

«Сложно ли было тренироваться в мороз перед матчем с «Зенитом»? Да, тренировались один день за всю неделю. В Нижнем на той неделе было холодно, всё время шёл снег. Перед игрой два дня только работали в зале — и всё. Тяжеловато было в первые минуты игры против «Зенита», лично у меня ноги «подсели» сильно.



Можно ли в Нижнем Новгороде найти поле в мороз? Даже если найдешь, тренироваться в -20 градусов не очень удобно. У нас и так заболело много людей. Если бы готовились на морозе, думаю, ещё недосчитались бы парочку», — приводит слова Стоцкого «РБ Спорт».