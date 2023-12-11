Гендиректор «Спартака» прокомментировал положение спортивного директора клуба

Малышев заявил, что Эшуорт остается спортивным директором «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал положение нынешнего спортивного директора столичного клуба Пола Эшуорта.
«Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. Пока не приняты решения не буду объявлять об измененениях в конфигурации работы спортивного департамента. На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор клуба», — сказал Малышев «РБ Спорт».
54-летний англичанин Пол Эшуорт начал занимать должность спортивного директора в «Спартаке» в сентябре 2022 года.
7 декабря о том, что красно-белые ведут переговоры с испанским специалистом Хавьером Рибалтой, который занимал эту должность в «Зените», сообщил журналист Иван Карпов.