Малышев заявил, что Эшуорт остается спортивным директором «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал положение нынешнего спортивного директора столичного клуба Пола Эшуорта.

Гендиректор «Спартака» прокомментировал положение спортивного директора клуба
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«Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. Пока не приняты решения не буду объявлять об измененениях в конфигурации работы спортивного департамента. На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор клуба», — сказал Малышев «РБ Спорт».

54-летний англичанин Пол Эшуорт начал занимать должность спортивного директора в «Спартаке» в сентябре 2022 года.

7 декабря о том, что красно-белые ведут переговоры с испанским специалистом Хавьером Рибалтой, который занимал эту должность в «Зените», сообщил журналист Иван Карпов.