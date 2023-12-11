Гендиректор «Спартака» прокомментировал положение спортивного директора клуба

«Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. Пока не приняты решения не буду объявлять об измененениях в конфигурации работы спортивного департамента. На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор клуба», — сказал Малышев «РБ Спорт».