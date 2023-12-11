Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб» и выйти в полуфинал Кубка Короля

Завершился матч 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Насром». «Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счётом 5:2, а легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отметился забитым мячом.

В начале первого тайма, на 15-й минуте, в ворота «Аль-Насра» был назначен пенальти. Янник Карраско не смог реализовать 11-метровый удар, счёт остался прежним. Вскоре, уже на 17-й минуте, Секо Фофана открыл счёт в матче, выведя «Аль-Наср» вперёд. На 24-й минуте Карлос Жуниор сравнял счёт в матче. На 28-й минуте Садио Мане вновь вывел «Аль-Наср» вперёд. В концовке первой половины, на 45+4-й минуте, Абдулрахман Гариб удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме, на 74-й минуте, Криштиану Роналду сделал счёт разгромным. В концовке, на 90-й минуте, Хаттан Бахебри отыграл один мяч. На 90+5-й минуте Мохаммед Маран вновь довёл преимущество гостей до трёх мячей, установив окончательный счёт встречи — 5:2, победа «Аль-Насра».