Мадридский «Атлетико» выставили на продажу

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин вместе с президентом клуба Энрике Сересо , запустили процесс продажи клуба. Они владеют 65 процентами акций «Атлетико».

По данным источника, первые контакты уже произошли. Есть очень заинтересованный американский бизнесмен, владелец команды НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс, который может приобрести мадридский клуб.