Матчи во всех футбольных лигах Турции отложили после избиения судьи

Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за произошедшего накануне инцидента с избиением судьи.

Президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа в конце матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» в Анкаре (1:1) выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра Халила Умута Мелера, после чего тот упал на землю и был добит несколькими ударами ногами, передает РИА «Новости».

Инцидент осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что по данному факту есть задержанные.

Как сказал глава футбольной федерации Мехмет Бюйюкекши, Федерация футбола Турции провела срочное заседание и отложила матчи во всех лигах на неопределенный срок.