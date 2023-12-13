Определились 14 участников плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 12 декабря, состоялся первый игровой день 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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По его итогам три команды гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Точно продолжат свои выступления в турнире итальянский «Наполи», датский «Копенгаген» и нидерландский ПСВ.

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал», «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Арсенал».