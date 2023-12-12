«Челси» будет вынужден пересмотреть структуру зарплат

Чтобы осуществить приобретение нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, лондонскому «Челси» придётся пересмотреть структуру заработных плат игроков. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

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По информации источника, чтобы убедить Осимхена или Айвана Тони перебраться на «Стэмфорд Бридж», «Челси» будет вынужден привлечь их большими деньгами — намного больше, чем € 116 тыс. в неделю. А это повлечёт за собой пересмотр структуры заработных плат игроков.