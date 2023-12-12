Европейские клубы могут быть наказаны за трансферы из РПЛ. Они нарушили режим санкций

У европейских клубов и национальных футбольных ассоциаций могут возникнуть проблемы из-за взаимодействия с российскими командами. 28 европейских клубов проводили трансферные сделки с коллегами из Российской Премьер-Лиги. Правила европейских и американских санкций запрещают переводить в Россию или получать от неё более € 100 тыс. При этом многие футбольные клубы шли на риск и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России, информирует Follow the Money, ссылаясь на своё исследование.

Европейские клубы могут быть наказаны за трансферы из РПЛ
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Нидерландское издание AD рассмотрело одну из локальных ситуаций, которая может повлечь за собой проблемы. Так, речь идет о трансфере полузащитника Гуса Тиля из «Спартака» в ПСВ. Нидерландский клуб заплатил за него € 3 млн «Спартаку». Акциями московского клуба владеет «Лукойл», который находится в санкционном списке США. При этом деньги из России были перечислены на счёт Нидерландской федерации футбола, поэтому она тоже может попасть под удар.

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