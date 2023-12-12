Европейские клубы могут быть наказаны за трансферы из РПЛ

У европейских клубов и национальных футбольных ассоциаций могут возникнуть проблемы из-за взаимодействия с российскими командами. 28 европейских клубов проводили трансферные сделки с коллегами из Российской Премьер-Лиги. Правила европейских и американских санкций запрещают переводить в Россию или получать от неё более € 100 тыс. При этом многие футбольные клубы шли на риск и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России, информирует Follow the Money, ссылаясь на своё исследование.

Нидерландское издание AD рассмотрело одну из локальных ситуаций, которая может повлечь за собой проблемы. Так, речь идет о трансфере полузащитника Гуса Тиля из «Спартака» в ПСВ. Нидерландский клуб заплатил за него € 3 млн «Спартаку». Акциями московского клуба владеет «Лукойл», который находится в санкционном списке США. При этом деньги из России были перечислены на счёт Нидерландской федерации футбола, поэтому она тоже может попасть под удар.