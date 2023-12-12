FourFourTwo признал экс-хавбека "Барсы" Иньесту лучший игроком сборных в 2010-х

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo. Рейтинг представлен на сайте издания.

Назван лучший футболист сборных в 2010-х
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Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Иньеста возглавил рейтинг. Испанец в августе этого года подписал с клубом «Эмирейтс» из ОАЭ.

Топ-15 выглядит следующим образом:

  1. Андрес Иньеста (Испания);
  2. Томас Мюллер (Германия);
  3. Хави (Испания);
  4. Криштиану Роналду (Португалия);
  5. Килиан Мбаппе (Франция);
  6. Мануэль Нойер (Германия);
  7. Серджи Бускетс (Испания);
  8. Лионель Месси (Аргентина);
  9. Луис Суарес (Уругвай);
  10. Икер Касильяс (Испания);
  11. Лука Модрич (Хорватия);
  12. Бастиан Швайнштайгер (Германия);
  13. Уэсли Снейдер (Нидерланды);
  14. Филипп Лам (Германия);
  15. Поль Погба (Франция).
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