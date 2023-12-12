Назван лучший футболист сборных в 2010-х

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo. Рейтинг представлен на сайте издания.
Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Иньеста возглавил рейтинг. Испанец в августе этого года подписал с клубом «Эмирейтс» из ОАЭ.
Топ-15 выглядит следующим образом:
- Андрес Иньеста (Испания);
- Томас Мюллер (Германия);
- Хави (Испания);
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Килиан Мбаппе (Франция);
- Мануэль Нойер (Германия);
- Серджи Бускетс (Испания);
- Лионель Месси (Аргентина);
- Луис Суарес (Уругвай);
- Икер Касильяс (Испания);
- Лука Модрич (Хорватия);
- Бастиан Швайнштайгер (Германия);
- Уэсли Снейдер (Нидерланды);
- Филипп Лам (Германия);
- Поль Погба (Франция).
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