Двукратный чемпион Белоруссии возглавил саратовский «Сокол»

Двукратный чемпион Белоруссии Бага возглавил саратовский «Сокол»
Белорусский специалист Алексей Бага стал новым главным тренером «Сокола», сообщает пресс служба саратовского клуба.
Бага занял вакантный пост после отставки Дениса Бояринцева в конце ноября. Под его руководством саратовская команда вышла в МЕЛБЕТ Первую Лигу.
Ранее Бага тренировал БАТЭ и солигорский «Шахтер», дважды выиграв с ними чемпионат Белоруссии. Во главе «Жальгириса» он стал чемпионом Литвы.
После 20 туров Первой лиги «Сокол» занимает 16 е место в турнирной таблице.