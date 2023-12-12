Двукратный чемпион Белоруссии возглавил саратовский «Сокол»

Белорусский специалист Алексей Бага стал новым главным тренером «Сокола», сообщает пресс служба саратовского клуба.

© ПФК «Сокол»

Бага занял вакантный пост после отставки Дениса Бояринцева в конце ноября. Под его руководством саратовская команда вышла в МЕЛБЕТ Первую Лигу.

Ранее Бага тренировал БАТЭ и солигорский «Шахтер», дважды выиграв с ними чемпионат Белоруссии. Во главе «Жальгириса» он стал чемпионом Литвы.