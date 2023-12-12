Футболистов «Баварии» атаковали порноботы

Страницы нескольких футболистов «Баварии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) атаковали порноботы. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

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В 2019 году хакеры из группировки Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали сайты антидопинговых и спортивных организации по всему миру. По утверждению IT-гиганта Microsoft, несколько из 16 атак были успешными, но большинство попыток взлома удалось предотвратить.