Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» приостановил карьеру

«На данный момент, я думаю, что правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того, чтобы разобраться со своими личными делами



Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине — надо привести всё в порядок», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.