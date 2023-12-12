Калешин возглавил «Аланию»
Бывший главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин возглавил владикавказскую "Аланию". Об этом сообщает пресс-служба осетинского клуба.
Трудовое соглашение заключено до конца сезона-2026/27. После 20 туров "Алания" занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка, отставая от лидирующего "Динамо" из Махачкалы на пять баллов.
Калешин был уволен с поста главного тренера "Акрона" после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла "Волгарю" со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.
45-летний специалист возглавлял "Акрон" с сентября 2022 года. С ним команда провела 57 матчей, в которых одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В прошлом сезоне "Акрон" дошел до финала Пути регионов Кубка России.