Калешин возглавил «Аланию»

Бывший главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин возглавил владикавказскую "Аланию". Об этом сообщает пресс-служба осетинского клуба.

Трудовое соглашение заключено до конца сезона-2026/27. После 20 туров "Алания" занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка, отставая от лидирующего "Динамо" из Махачкалы на пять баллов.

Калешин был уволен с поста главного тренера "Акрона" после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла "Волгарю" со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.