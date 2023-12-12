Экс-игрок «Спартака» назвал лучшую оборону РПЛ

Бывший защитник московского "Спартака" и сборной России Владимир Гранат в интервью Legalbet заявил, что считает оборонительную линию "Краснодара" лучшей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По его мнению, "быки" заслуженно идут на первом месте в таблице во многом благодаря надежной игре в защите.
"Их оборона начинается с атаки, но и чисто по защитным характеристикам они неплохо смотрятся. Они к тому же меньше всех пропускают, идут на вершине таблицы, поэтому выбор очевиден. В последнее время еще выделяют оборону "Рубина", но казанцы в целом играют низко, вторым номером, а "Краснодар" при этом инициативен", - заявил Гранат.
По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар", набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский "Зенит", у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское "Динамо" с активом 32 балла. Следом за ним идет "Локомотив" (31) и "Спартак" (30).
"Крылья Советов" с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский "Рубин" с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.