Экс-игрок «Спартака» назвал лучшую оборону РПЛ

"Их оборона начинается с атаки, но и чисто по защитным характеристикам они неплохо смотрятся. Они к тому же меньше всех пропускают, идут на вершине таблицы, поэтому выбор очевиден. В последнее время еще выделяют оборону "Рубина", но казанцы в целом играют низко, вторым номером, а "Краснодар" при этом инициативен", - заявил Гранат.