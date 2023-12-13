Пирс Морган поздравил Эрика тен Хага с результатом «МЮ» в Лиге чемпионов

«Поздравляю Эрика тен Хага с побитием рекорда — «Манчестер Юнайтед» становится первой английской командой в истории, пропустившей 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов», — написал Морган на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» со счётом 0:1 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда набрала четыре очка и заняла четвёртое место в квартете A позади «Баварии» (16 очков), «Копенгагена» (8) и «Галатасарая» (5). «МЮ» установил антирекорд для клубов из АПЛ по пропущенным голам за групповой этап ЛЧ (15).