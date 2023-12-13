Ершов: клуб Второй лиги после неудачных матчей устроил проверку футболистов на полиграфе

Экс-гендиректор «Текстильщика» из Иваново Игорь Ершов рассказал, что один из клубов Второй лиги после неудачных матчей устроил проверку футболистов на полиграфе.

Клуб Второй лиги после неудачных матчей проверял футболистов на полиграфе
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«Понятно, что у футболистов случаются ошибки, но подобных сомнений по матчам «Текстильщика» у меня никогда не было. Хотя знаю, что один клуб Второй лиги после неудачных матчей устроил проверку всех футболистов на полиграфе. Вопросы из серии: «Делали когда-нибудь ставки?» и «Какие букмекерские конторы вы знаете?» Самым убойным был последний вопрос. Когда мне рассказали я громко смеялся. Вопрос был: «Состоите ли вы в такой-то террористической организации?» Я потом даже погуглил. Реально есть такая. Почему вдруг в ней мог оказаться футболист – без понятия», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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