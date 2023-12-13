Клуб Второй лиги после неудачных матчей проверял футболистов на полиграфе

«Понятно, что у футболистов случаются ошибки, но подобных сомнений по матчам «Текстильщика» у меня никогда не было. Хотя знаю, что один клуб Второй лиги после неудачных матчей устроил проверку всех футболистов на полиграфе. Вопросы из серии: «Делали когда-нибудь ставки?» и «Какие букмекерские конторы вы знаете?» Самым убойным был последний вопрос. Когда мне рассказали я громко смеялся. Вопрос был: «Состоите ли вы в такой-то террористической организации?» Я потом даже погуглил. Реально есть такая. Почему вдруг в ней мог оказаться футболист – без понятия», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.