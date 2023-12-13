Глава ВТБ рассказал о финансировании «Динамо» в 2024 году
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о финансировании московского «Динамо» в 2024 году. По его словам, финансовые вливания в футбольный клуб сохранятся на стабильном уровне. Также Костин заявил о намерении построить детскую футбольную академию в Москве.
«Конечно, поддержка в следующем году будет, стабильное финансирование будет, тут никаких вопросов. Будем очень активно заниматься детским футболом, будем строить детскую футбольную академию в Москве. Видите, жизнь показала, что именно молодые игроки, которых мы вырастили, определяют сегодня лицо «Динамо», — приводит слова Костина «РИА Новости Спорт».
Напомним, «Динамо» ушло на зимний перерыв в сезоне, занимая третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
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