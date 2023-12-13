В «Динамо» рассказали, кого рассматривали в качестве замены Шварцу

«У «Крыльев Советов» хороший стадион и отличный тренер, он хозяйственник. Думаю, если бы ему вернули игроков, которых у них выкупили, они стали бы чемпионами страны. Когда не получилось со Шварцем, мы рассматривали варианты с Карпиным и Осинькиным, но остановились на Личке. И, думаю, не ошиблись», — приводит слова Степашина «РИА Новости Спорт».