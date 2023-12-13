Судейский комитет ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» после игры 15-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (1:1).

Судейский комитет ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции
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«Ни как судья, ни как человек Халил Умут Мелер не заслуживает того, что случилось. Каждый обязан с этим что-то делать. Пока не стало слишком поздно», — сказано в опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter). заявлении ФИФА.

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