Дивеев начнет выступать за ЦСКА весной

«Сейчас Игорь чувствует себя нормально. Как и сообщал ЦСКА, он сейчас восстанавливается в ОАЭ. Пока что не тренируется с мячом. К весенней части чемпионата он должен быть готов», - приводит слова Еремина Metaratings.ru.