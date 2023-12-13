Дивеев начнет выступать за ЦСКА весной
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья игрока.
«Сейчас Игорь чувствует себя нормально. Как и сообщал ЦСКА, он сейчас восстанавливается в ОАЭ. Пока что не тренируется с мячом. К весенней части чемпионата он должен быть готов», - приводит слова Еремина Metaratings.ru.
Еремин добавил, что Дивеев должен приступить к работе в общей группе на зимних сборах.
Дивеев получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 – по пенальти). Защитник вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дивеева в 7,5 млн евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года.
В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 27 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.