ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» поборются за защитника «Галатасарая»

Центральный защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, так как к нему проявляют интерес несколько европейских клубов. При этом главными претендентами на футболиста являются три топ-клуба из России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», информирует турецкое издание ASpor.