ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» поборются за защитника «Галатасарая»

Центральный защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, так как к нему проявляют интерес несколько европейских клубов. При этом главными претендентами на футболиста являются три топ-клуба из России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», информирует турецкое издание ASpor.

ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» поборются за защитника «Галатасарая»
© ФК "Галатасарай"

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бардакчи в € 7,5 млн. Действующий контракт футболиста с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, недавно в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 начался зимний перерыв. В статусе лидера чемпионата на него ушел «Краснодар», который набрал 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион, «Зенит», располагается на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков.

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