БК «Уралмаш» раскрыл причину неожиданной смены главного тренера

«Клуб принял решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Филатова. Причина – расхождение во взглядах с Милошем Павичевичем на развитие клуба. Вадим Николаевич будет тренировать команду до того момента, пока мы не определимся с новым тренером», — приводит слова Доманова «Спорт-экспресс».