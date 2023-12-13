Источник: в РПЛ работают три арбитра, которые получали взятки от экс-директора «Чайки»

Бывший исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян, приговоренный к штрафу в размере 1,8 млн рублей за 10 эпизодов подкупа арбитров, сообщил журналистам, что трое судей, которые получали от него деньги, до сих пор работают на матчах РПЛ. По информации телеграм-канале «Мутко против», речь идёт о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые действительно обслуживают матчи чемпионата России.

© Чемпионат.com

Кроме того, еще несколько судей, в числе которых Антон Фролов и Александр Чекалин, продолжают работать на матчах кубка России.