В «Текстильщике» представили подставного футболиста

«Один раз мы вообще представили болельщикам подставного футболиста. Я бы тогда ещё отвечал только за PR. У нас большая группа игроков находилась на просмотре, но подписаний ещё не было. И фанаты атаковали: «где трансферы?». Один из болельщиков вбросил: «Нужно подписывать Ивана Миканова – без него никак». Тема завирусилась. Все стали писать про Ивана Миканова. Я стал узнавать, кто это вообще такой? Спросил у человека, который всё это запустил. Выяснилось, что чуть ли не его обычный сосед по лестничной площадке.