«Cпартак» зимой планирует подписать форварда сборной Камеруна Абубакара
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Бешикташа» и сборной Камеруна Винсента Абубакара в период зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Laura Dave Media в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, высокие шансы «Спартака» на подписание камерунского форварда обуславливаются тем фактом, что Абубакар по неизвестным причинам был выведен из состава турецкого клуба.
Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Абубакара с «Бешикташем» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.
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