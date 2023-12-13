«Cпартак» зимой планирует подписать форварда сборной Камеруна

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Бешикташа» и сборной Камеруна Винсента Абубакара в период зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Laura Dave Media в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, высокие шансы «Спартака» на подписание камерунского форварда обуславливаются тем фактом, что Абубакар по неизвестным причинам был выведен из состава турецкого клуба.