Стало известно, во сколько «Спартаку» обойдётся возможный трансфер Абубакара

Московскому «Спартаку» придётся заплатить € 5 млн за приобретение нападающего турецкого «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсана Абубакара. Об этом информирует Spor Haberleri.

Стало известно, во сколько «Спартаку» обойдется возможный трансфер Абубакара
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Сообщается, что камерунец стал одним из пяти игроков турецкого клуба, которые были выведены из состава команды по причине их «неэффективности».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые намерены осуществить трансфер Абубакара нынешней зимой.

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Абубакара с «Бешикташем» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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