Стало известно, во сколько «Спартаку» обойдется возможный трансфер Абубакара

Сообщается, что камерунец стал одним из пяти игроков турецкого клуба, которые были выведены из состава команды по причине их «неэффективности».

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Абубакара с «Бешикташем» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.