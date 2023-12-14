УЕФА наказал польскую «Легию» за поведение болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал польскую «Легию» на €100 тыс за поведение болельщиков на гостевом матче группового этапа Лиги конференции с «Астон Виллой» и запретил продавать билеты на ближайшие пять выездных матчей. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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«Оштрафовать «Легию» на 100 тысяч евро и запретить клубу продавать билеты своим болельщикам на следующие пять выездных матчей под эгидой УЕФА за беспорядки, нанесение ущерба, бросание предметов и запуск фейерверков.



Обязать «Легию» в течение 30 дней связаться с «Астон Виллой» для урегулирования ущерба, нанесенного ее болельщиками», — говорится в сообщении.

«Легия» стала второй на групповом этапе Лиги конференций. Первое место заняла «Астон Вилла».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.