«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть назначение пенальти в матче с «Факелом»

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ. На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.