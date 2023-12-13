Министр спорта Татарстана сообщил, что "Рубин" в межсезонье ожидают перемены

"Сегодня "Рубин" восстанавливается. Мы видели, как он идет по сезону, - сказал Леонов. - Может быть, не так ярко, как хотелось бы, без каких-то всплесков, но появились стабильность, игра, стиль у команды. В начале сезона было много не очень хороших вопросов, но заходим в межсезонье в середине таблицы. Для "Рубина" это хороший камбэк".