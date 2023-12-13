Названы три проблемы российского футбола

Божович не считает, что в России растет много хороших футболистов
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович перечислил три основные проблемы российского футбола. Его слова передает Sport24.
«Первая — отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.
Вторая — судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И самое главное — нет новых талантливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов», — сказал Божович.
С весны 2022 года российские клубы и сборные не играют на международных турнирах из-за отстранения.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).