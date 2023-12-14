«Рома» разгромила «Шериф» в матче группового этапа Лиги Европы

Итальянская «Рома» на своем поле обыграла молдавский «Шериф» в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы.

Встреча группы G прошла в Риме и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ромелу Лукаку, Андреа Белотти и Никколо Пизилли.

В другом матче квартета пражская «Славия» дома разгромила швейцарский «Серветт» — 4:0.

«Славия» (15 очков) заняла первое место в группе и сыграет в раунде плей офф Лиги Европы, «Рома» (13) стала второй и выступит в стыковых матчах турнира. «Серветт» (5) занял третье место и вышел в стыковые матчи плей офф Лиги конференций, «Шериф» (1) стал четвертым и завершил выступление в еврокубках.

Жеребьевки следующих стадий Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 18 декабря в Ньоне. В жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.