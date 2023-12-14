Агент рассказал, какие зарплаты могут быть у российских игроков в Европе

– Из тех, с кем мы работали, все были готовы пойти на понижение в зарплатах, чтобы оказаться в более конкурентной среде. Но Италия – сложный регион. Российский футболист не может переехать в Серию B или C, потому что там не может играть футболист без европейского паспорта. И даже в Серии А, в одной команде может быть всего три игрока без европейского паспорта, а за одно окно таких можно привезти всего двух. Так что и здесь есть серьезное ограничение. Исходя из этого уехать в Италию можно только в случае, если ты реально топовый игрок.