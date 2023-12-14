Агент рассказал, какие зарплаты могут быть у российских игроков в Европе
Средний уровень зарплат в третьем дивизионе Испании в районе 3-5 тысяч евро в месяц. Об этом рассказал агент Александр Маркелов, чье агентство A2M занимается переходами игроков из России в Италию и Испанию.
– Из тех, с кем мы работали, все были готовы пойти на понижение в зарплатах, чтобы оказаться в более конкурентной среде. Но Италия – сложный регион. Российский футболист не может переехать в Серию B или C, потому что там не может играть футболист без европейского паспорта. И даже в Серии А, в одной команде может быть всего три игрока без европейского паспорта, а за одно окно таких можно привезти всего двух. Так что и здесь есть серьезное ограничение. Исходя из этого уехать в Италию можно только в случае, если ты реально топовый игрок.
Именно поэтому мы также работаем по Испании, где чуть легче с ограничениями, а к тому же можно спокойно играть в Сегунде или более низших дивизионах, хотя понятно, что в этом случае на большие деньги сложно рассчитывать.
– О каких деньгах примерно идет речь?
– В третьем дивизионе Испании средний уровень зарплат в районе 3-5 тысяч евро.
Минувшим летом сразу три известных футболиста перешли из клубов РПЛ в европейские: Далер Кузяев свободным агентом ушел во французский «Гавр», Саба Сазонов подписался с «Торино», а Арсен Захарян уже успел поиграть в Лиге чемпионов в составе «Реала Сосьедад».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин неоднократно говорил, что советует российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты.