Семин отметил игру Файзуллаева и Тюкавина в 2023 году

"Приятными событиями в 2023 могу назвать — первое место "Краснодара" и два молодых игрока, которые себя ярко проявили. А именно — Тюкавин и Файзуллаев. В этом году меня ничего не разочаровало — чемпионат проходит напряженно, много интересных матчей, каждая команда на сегодняшний день выполняет максимум своих возможностей", - сказал Семин.