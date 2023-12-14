Наставник "Жироны" может заменить Хави на посту главного тренера "Барселоны"

Главный тренер "Жироны" Анхель Мичел является главным претендентом на пост наставника "Барселоны". Руководство каталонского клуба уже провело как минимум три встречи с агентом Мичела, сообщил в соцсетях журналист Франсуа Галлардо.

По его информации, в следующем сезоне именно нынешний наставник "Жироны" станет новым главным тренером "Барселоны".

После 16-ти туров чемпионата Испании "Жирона" занимает первое место, набрав 41 очко. "Барселона" идет третьей, отставая на семь очков.